Футбол

Симоне Индзаги может возглавить «Милан»Sport24.ru вчера в 20:40

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, руководство «россонери» заинтересовано в услугах итальянского специалиста.
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Газета.Ru01:39
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