Футбол
Симоне Индзаги может возглавить «Милан»Sport24.ru вчера в 20:40
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, руководство «россонери» заинтересовано в услугах итальянского специалиста.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Обновлено в 05:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Здоровье
Священники и сестры милосердия будут помогать пациентам московских больниц
Соглашение об оказании помощи пациентам в больницах подразумевает задействование сестер милосердия и социальных работников.
Обновлено в 08:38
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Футбол
Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»
Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу
Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Происшествия
Мужчина погиб около станции МЦК «Стрешнево»
Мужчина погиб на путях недалеко от станции МЦК «Стрешнево» в четверг, 23 мая.
Обновлено в 08:38
Политика
Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО
Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.
Обновлено в 06:37
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Наука
Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака
Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.
Обновлено в 07:20
Общество
Актер Джеффри Раш получил рекордную компенсацию по иску о клевете
Суд постановил, что ему должно быть выплачено 1,9 млн долларов США Актер Джеффри Раш получил 1,9 млн долларов США компенсации, выиграв иск о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Орловский суд оставил в силе приговор проповеднику из Дании
Приговор Железнодорожного районного суда Орла в отношении гражданина Дании Денниса Кристенсена, который ранее был признан виновным в экстремизме и осужден на шесть лет колонии, оставлен в силу решением Орловского областного суда.
Обновлено в 06:24
Авто
Эксперты ожидают падение автомобильного рынка России
Другие специалисты предсказывают стагнацию автомобильного рынка в 2019 году.
Обновлено в 07:58
Политика
Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн
Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:32
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Общество
Госдума обнулила ставку НДС на региональные авиаперевозки
Госдума установила на бессрочной основе нулевую ставку НДС для рейсов, которые совершаются в обход Москвы и Московской области.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
В квартире экс-министра Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве, найдены наркотики.
Обновлено в 06:34
Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Обновлено в 08:02