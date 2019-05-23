Футбол

Симоне Индзаги может возглавить «Милан»Sport24.ru вчера в 20:40

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, руководство «россонери» заинтересовано в услугах итальянского специалиста.
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Симоне Индзаги может возглавить «Милан»

Sport24.ruвчера в 20:40

Симоне Индзаги может возглавить «Милан»

Матч ТВ01:25

«Милан» заинтересован в приглашении Индзаги

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Симоне Индзаги может стать главным тренером «Милана»

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Симоне Индзаги получил предложения от «Милана» и «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 17:28

«Интер» собирается навязать борьбу «Ювентусу» за Кьезу

Soccer.ruвчера в 04:24
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Университет «Сириус» начнет набор студентов через три года

Научно-технологический университет на базе образовательного центра "Сириус" начнет набор студентов через три года, сообщила в четверг руководитель центра, сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на встрече с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в Хабаровске.
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Обновлено в 00:00
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
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НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
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Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Технологии

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

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Появилось видео с места смертельного пожара в Кузбассе

Обновлено в 03:34
Политика

В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

Аналогичные законы были приняты в 14 американских штатах, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

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Общество

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Происшествия

Движение по внутренней стороне ТТК перекрыто из-за ДТП

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на улицы Нижегородская столкнулись два грузовика.
Обновлено в 03:58
Политика

Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике

Обновлено в 00:04
Культура

В Петербурге открывается XIV Международный книжный салон

В четверг, 23 мая, стоится торжественное открытие XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона.
Обновлено в 03:51
Религия

Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
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Энергетика

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»

Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
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Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
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Из конструктора LEGO построили гигантскую ветряную турбину

Компания LEGO построила ветряную электростанцию мощностью 258 МВт сообщает сайт Ferra.ru. Конструкция установлена в Ирландском море.
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Экономика

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
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Симоне Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, большую часть карьеры выступавший за римский клуб «Лацио». В настоящее время главный тренер «Лацио». В сезоне Лиги чемпионов 1999/00 в одном матче забил четыре мяча, что удавалось сделать только семи футболистам.
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