Футбол

Симоне Индзаги может возглавить «Милан»Матч ТВ 01:25

Напомним, что в сезоне-2014 / 15 главным тренером "Милана" являлся брат Симоне Индзаги — Филиппо. Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо может покинуть «Милан», если не выведет команду в Лигу чемпионов по итогам сезона.
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Симоне Индзаги может уйти из «Лацио» в «Милан»

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Симоне Индзаги может возглавить «Милан»

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"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
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В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
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Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМ о строительстве храма святой Екатерины.
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