Футбол

Симоне Индзаги: Футбол жесток, мы не заслужили поражения от «Ювентуса»Советский спорт 17:36

Лацио — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
24′
Эмре Джан
41′
Леонардо Бонуччи
Джорджо Кьеллини
Лукас Лейва
50′
50′
Блез Матюиди
Эмре Джан
59′
60′
Блез Матюиди
Федерико Бернардески
70′
Маттиа Де Шильо
70′
Дуглас Коста
Жоау Канселу
73′
Даниэле Ругани
74′
Жоау Канселу
Сергей Милинкович-Савич
80′
80′
Джорджо Кьеллини
Луис Альберто
Валон Бериша
81′
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
83′
88′
Криштиану Роналду
Баштуш
Педру Нету
90′
Единственным минусом в сегодняшней игре стал результат. Я просил команду показать характер в матче с Ювентусом, что нам не всегда удавалось. Сегодня мы были агрессивными, сильными и создали Ювентусу больше проблем, чем кто-либо в этом сезоне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Симоне Индзаги: Футбол жесток, мы не заслужили поражения от «Ювентуса»

Советский спорт17:36

Симоне Индзаги: «„Лацио“ не заслуживал поражения. Не помню ни одного сэйва Стракоши»

Sports.ru17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Происшествия

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Обновлено в 11:49
Происшествия

Число жертв от прорыва дамбы в Бразилии выросло до 40 человек

Количество жертв от прорыва дамбы на руднике для добычи железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейрас выросло до 40 человек, сообщает 27 января со ссылкой на местный власти бразильский новостной портал G1.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Крыму мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»

Обновлено в 18:52
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Жене Асада удалили раковую опухоль

Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Три здания обрушились после взрыва в Гааге

В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Общество

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

Обновлено в 00:46
Экономика

Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием с компании санкций снизил свою долю в En+ Group до 44,95%.
Обновлено в 18:47
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено в 06:12
Происшествия

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10

Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Технологии

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

25 января в «Роскачестве» рассказали, как не попасться на уловки в охоте за скидками и получить реальную выгоду от покупок.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта

В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.
Обновлено в 18:59
Общество

В Париже началось первое движение «красных платков»

Обновлено в 09:27
Политика

В Венесуэле оппозиция ведет переговоры с армией для смещения Мадуро

Как сообщает газета The Washington Post, самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что оппозиционные силы страны ведут переговоры с представителями командования национальных Вооруженных сил страны, отличающимися антиправительственными настроениями, дабы найти сторонников для смещения со своего поста законно избранного президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:13
Происшествия

В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Общество

Аналога не имеет: что принесет россиянам переход на цифровое ТВ

Переход России на цифровое телевидение проходил в течение 10 лет и обошелся в 200 млрд рублей.
Обновлено в 16:01
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Федора Емельяненко

Напомним, Емельяненко досрочно проиграл Бейдеру в первом раунде финала Гран-при Bellator в тяжелом весе, пропустив удар уже на первой минуте боя.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу

Актриса Кейт Бекинсейл сообщила о госпитализации. Фото с больничной койки она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 13:06
Общество

Штормовые волны высотой до 9 м ожидаются у берегов Камчатки

Обновлено в 19:20
Происшествия

Автомобиль с людьми рухнул в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни

Обновлено в 16:03
Политика

Австралия признала Гуаидо президентом Венесуэлы

Австралия признала председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны до проведения выборов.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»

Обновлено в 13:21
Общество

Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе

Обновлено в 10:49
Гаджеты

Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID

Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Наука

Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа

Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В России применили оружие с ударного беспилотника в ходе испытаний

Обновлено в 19:05
ещё по теме
Симоне Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, большую часть карьеры выступавший за римский клуб «Лацио». В настоящее время главный тренер «Лацио». В сезоне Лиги чемпионов 1999/00 в одном матче забил четыре мяча, что удавалось сделать только семи футболистам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Филиппо Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего. Чемпион мира 2006 года, победитель Лиги чемпионов 2003 и 2007 годов, победитель клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил 2 гола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное