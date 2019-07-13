Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Политика Трамп рассказал о смерти Шварценеггера Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.

Политика Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах Иран планирует экспортировать сырую нефть при любых складывающихся обстоятельствах.

Футбол Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Происшествия Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

Политика Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400 Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Футбол «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство Увы, но сразу после матча целый ряд отечественных экспертов, включая бывшего арбитра ФИФА Хусаинова, высказали мнение, что народная команда победила с нарушением правил.

Здоровье Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.

Футбол Трабукки «извинился» перед «Спартаком» за Петковича и Жиго Итальянец напомнил, что благодаря ему красно-белые подписали Самюэля Жиго, который сегодня забил победный мяч в игре 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0). "Извините за Петковича и Жиго", - написал Трабукки в Twitter.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Независимые кандидаты в Мосгордуму заявили о блокировке подписей Кандидаты в Мосгордуму, не принадлежащие к крупным партиям, заявили о блокировке подписей в их поддержку.

Энергетика На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ «После подтверждения соответствия показателей сырья «Укртранснафта» начала приём нефти для дальнейшей её транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», — сообщили в компании.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Гаджеты Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.

Гаджеты Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.

Армия и оружие Раскрыта либеральная ложь о якобы «секретных» захоронениях подводников с АС-31 В либеральных блогах и СМИ появились заявления о том, что церемония якобы была закрытая, что могилы «в неизвестном месте остались безымянными» и что «в силу секретности церемонии» никаких почестей от командования ВМФ России оказано не было.