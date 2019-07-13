Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале УимблдонаТАСС 10:07
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.
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