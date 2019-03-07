УЕФА не стал дисквалифицировать Симеоне за жест в матче с «Ювентусом»Чемпионат 08:49

Как сообщает AS, дисциплинарный комитет УЕФА принял решение не дисквалифицировать аргентинского специалиста за его неприличный жест в первой встрече с бьянконери. Вместо этого Симеоне будет должен заплатить штраф в размере € 20 тыс. Отмечается, что инцидент не попал в отчёт арбитров о матче.

УЕФА не стал дисквалифицировать Симеоне за жест в матче с «Ювентусом»

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