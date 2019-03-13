Футбол
Симеоне высказался о повторившем его жест РоналдуГазета.Ru 03:37
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался относительно нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который повторил его жест из первой игры, передает "Советский спорт". Испанцы уступили "Ювентусу" 0:3 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
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