Футбол
Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером ЕвропыSportbox.RU 09:06
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым наставником среди ведущих европейских чемпионатов по версии французского издания L’Equipe. Сообщается, что заработная плата аргентинца составляет 3,3 миллиона евро до вычета налогов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
Обновлено в 01:27
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин снял с должностей девять генералов-силовиков
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.
Обновлено в 13:16
Политика
Меркель заявила о достигнутом соглашении по «Северному потоку-2»
Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обновлено в 11:16
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено в 02:09
Музыка
Сергей Лазарев едет на «Евровидение»
Обновлено в 11:24
Политика
Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуйадо.
Обновлено в 13:09
Происшествия
19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
По данным минздрава республики, пострадали 19 человек, в том числе трое детей.
Обновлено в 10:48
Авто
Стартовали продажи многопедальных Lada Granta
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Екатеринбурге 500 человек эвакуировали из здания торгового центра
В Екатеринбурге около 500 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 13:56
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Названы самые опасные по уровню излучения смартфоны
Источник фото: twitter.com / StatistaCharts Отмечается, что в рейтинг смартфонов с самым безопасным уровнем излучения попали четыре смартфона от компании Samsung.
Обновлено в 13:34
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Происшествия
При столкновения поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено в 13:35
Общество
В Москве суд приостановил работу кафе с мопсами
Обновлено в 13:12
Происшествия
Восстановление дома на Никитском бульваре после пожара займет полгода
Восстановление доме на Никитском бульваре, где в крупном пожаре погибли восемь человек, займет не менее полугода.
Обновлено в 13:45
Политика
Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.
Обновлено в 12:10
Космос
На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами
Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
Обновлено в 11:47
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Политика
Основатель Amazon рассказал о попытке шантажа интимными фото
Основатель компании Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа интимными фото со стороны владельца таблоида National Enquirer компании American Media Inc. (AMI).
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Самолет врезался в сугроб на курорте для богачей в Куршевеле
Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в конце взлетно-посадочной полосы на горнолыжном курорте в Альпах, пишет Dauphine libere.
Обновлено в 13:42
Наука
Ученые проверили истинность поговорки о пиве после вина
Медики из немецкого университета Виттен-Хердеке решили проверить поговорку: «Пиво после вина – и кружится голова; пиво перед вином – и ты огурцом», аналоги которой есть во многих языках.
Обновлено в 10:03
Авто
Mazda представила юбилейный MX-5
Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33