Футбол
Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером ЕвропыМатч ТВ 09:06
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым наставником среди ведущих европейских чемпионатов по версии французского издания L’Equipe. Сообщается, что заработная плата аргентинца составляет 3,3 миллиона евро до вычета налогов.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
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Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
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Наука
Британские ученые выяснили, стоит ли пить пиво перед вином
Обновлено вчера в 19:00
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В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
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Космос
На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами
Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
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На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев
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Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Экономика
МТС допустила делистинг с Нью-Йоркской биржи
Котировки компании после появления информации о возможном делистинге сразу рухнули — сначала на Мосбирже (минус 3,5% по состоянию на 18:05 мск), а потом — на NYSE (минус 6,8%). Следом за «Мегафоном» МТС, если компания действительно примет решение уйти с NYSE, станет уже вторым из мобильных операторов «большой тройки», проведшим делистинг с зарубежной площадки.
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Наука
Ученые обнаружили у рыб признаки самосознания
Японские ученые из университета Осаки провели эксперимент и выяснили, что рыбы могут узнавать свое отражение в зеркале, пишет газета Asahi.
Обновлено в 10:10
Кино
Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»
Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33
Транспорт
«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных
Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Транспорт
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С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Политика
Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.
Обновлено в 12:10
Авто
Mazda представила юбилейный MX-5
Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
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Обновлено в 07:51
Авто
Представлен седан Subaru Legacy нового поколения
На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
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Наука
От депрессии помогают грецкие орехи
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Политика
Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина
Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщил РИА Новости представитель аппарата депутата.
Обновлено в 06:05