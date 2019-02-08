Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером ЕвропыМатч ТВ 09:06

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым наставником среди ведущих европейских чемпионатов по версии французского издания L’Equipe. Сообщается, что заработная плата аргентинца составляет 3,3 миллиона евро до вычета налогов.

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Общество Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.

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