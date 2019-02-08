Футбол
Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером ЕвропыМатч ТВ 09:06
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым наставником среди ведущих европейских чемпионатов по версии французского издания L’Equipe. Сообщается, что заработная плата аргентинца составляет 3,3 миллиона евро до вычета налогов.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Кино
Умер народный артист Сергей Юрский
В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. Время и место похорон уточняются.
Обновлено в 01:17
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Меркель заявила о достигнутом по «Северному потоку-2» соглашении
«Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — сказала канцлер в ходе пресс-конференции.
Обновлено в 09:23
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Авто
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Был представлен обновленный суперкар Lamborghini Huracan Evo. Новинку оснастили 5,2-литровым "атмосферником" на 640 л.с.
Обновлено в 05:48
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Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
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Обновлено в 02:39
Наука
Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья
Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Умер британский актер Альберт Финни
Обновлено в 09:46
Кино
Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»
Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33
Происшествия
19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 10:48
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На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытаний
Первый двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5" собран на подмосковном НПО "Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям.
Обновлено в 08:43
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Владельцы iPhone XS и XS Max жалуются на трещины в камерах
Пользователи iPhone XS и XS Max также сообщили, что обращались с устройствами бережно, многие покупали защитные чехлы.
Обновлено в 09:37
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Транспорт
«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных
Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Метростроевцы в Петербурге протестуют против невыплаты зарплаты
Около 20 работников ночной смены «Управления-15 Метрострой», которое занимается строительством станции метро «Театральная» в центре Петербурга, объявили забастовку против невыплаты зарплаты.
Обновлено в 06:56
Авто
Компания Mazda представила спецверсию родстера MX-5
Японская автомобилестроительная компания Mazda презентовала специальную версию родстера МХ-5.
Обновлено в 11:10
Экономика
МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке
Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Обновлено в 08:21
Происшествия
Ульяновских суворовцев с эхинококкозом отправили на лечение в Москву
Заразившихся эхинококкозом курсантов Суворовского училища из Ульяновска направили на лечение в Москву.
Обновлено в 06:24
Авто
Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster
Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.
Обновлено в 10:29
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Авто
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
Компания Toyota озвучила российские цены на седан Corolla нового поколения.
Обновлено в 09:49