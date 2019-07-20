Футбол
Симеоне рассказал, как относится к переходу Гризманна в «Барселону»Спорт-Экспресс 05:00
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не обижается на нападающего Антуана Гризманна за переход в "Барселону".
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду в пользу Зеленского
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой» во втором туре РПЛ
В рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Уфы» на родном стадионе уступили «Краснодару».
Обновлено в 08:57
Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Футбол
Аршавин рассказал, кто из российских игроков готов играть в Европе
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто из российских игроков на данный момент готов играть за европейский клуб.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Обновлено в 07:41
Гаджеты
В Сети опубликовали «живое» фото телевизора Honor Smart Screen Pro
Презентация Honor Smart Screen должна состоятся 23 июля, а в этот же день должны показать и новые смартфоны Honor.
Обновлено в 06:47
Общество
Авиашоу смотрели 100 000 липчан
Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин ввел режим электронной визы в Петербурге и Ленобласти
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Располневшая Меган Маркл не может похудеть из-за любви к еде
Меган Маркл, располневшая после родов, теперь не может похудеть из-за большой любви к еде.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки
Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.
Обновлено в 07:53
Политика
Посольство России опубликовало карту с украинским Крымом
Обновлено в 02:53
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Космос
В Astroneer празднуют пятидесятилетие миссии «Аполлона-11»
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Владимирским медработникам повысят оклады на 10 процентов
Сотрудникам здравоохранения планируется постепенно увеличить размер выплат по окладам до 55-60 процентов.
Обновлено в 02:04
Политика
Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с С-400 и F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию с российскими зенитными ракетными системами С-400 и американскими истребителями F-35.
Обновлено в 08:21
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
В «Слуге народа» определились с председателем будущей Рады
Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рассказали РБК три собеседника, близких к избирательному штабу партии.
Обновлено в 07:38