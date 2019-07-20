Футбол
Симеоне рассказал, как относится к переходу Гризманна в «Барселону»Спорт-Экспресс 05:00
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не обижается на нападающего Антуана Гризманна за переход в "Барселону".
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