Футбол

Симеоне рассказал, как относится к переходу Гризманна в «Барселону»Спорт-Экспресс 05:00

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не обижается на нападающего Антуана Гризманна за переход в "Барселону".
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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