Футбол
Симеоне назвал лучшего вратаря в мире на данный моментSport.ru 02:44
Тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о том, кого считает лучшим вратарём в мире. Симеоне заявил, что для него лучший голкипер это вратарь его команды Ян Облак. Он считает, что "Атлетико" очень повезло, что в его составе есть такой вратарь.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Единоборства
Порье вызвал Нурмагомедова на бой
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини
Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Важное за сутки
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Спорт
Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Троицке семилетний мальчик скончался от ожогов 70% тела
Ребенок получил ожоги 70% тела и ожог дыхательных путей, играя с друзьями на свалке.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Футбол
Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»
Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Российские корабли потеснили НАТО в Черном море
Учения НАТО "Морской щит – 2019" в Черном море стали для России хорошим подспорьем. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено вчера в 03:19
Экономика
Германию назвали «проблемным ребенком» Европы
Издание отмечает, что на протяжении десятка лет Германия в Европе была «примерным ребенком» с точки зрения экономики, но теперь становится «проблемным ребенком».
Обновлено в 01:23
Гаджеты
6 смартфонов Huawei и Honor получили обновление EMUI 9.0
Правда, чтобы получить EMUI 9.0, придется установить фирменное приложение HiCare и в нем найти пункт меню OS Upgrade Early Adopters — пока именно таким образом устанавливается прошивка.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
Американский фермер стал жертвой нападения казуара
Обновлено в 02:31
Экономика
Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила с 1 тыс. до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода.
Обновлено вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Религия
Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье
Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
Обновлено вчера в 18:10
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Шоу-бизнес
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Ксения считает, что поступила совершенно правильно, устроившись много лет назад на работу в «Дом-2».
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Армия и оружие
Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии
SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.
Обновлено 12 апреля в 22:00
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко
Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
Это лето будет самым жарким
Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:38
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56