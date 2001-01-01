Футбол

Симеоне назвал лучшего вратаря в мире на данный моментSport.ru 02:44

Тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о том, кого считает лучшим вратарём в мире. Симеоне заявил, что для него лучший голкипер это вратарь его команды Ян Облак. Он считает, что "Атлетико" очень повезло, что в его составе есть такой вратарь.
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Симеоне: Облак — лучший голкипер в мире

Чемпионат02:25

Диего Симеоне: «Облак — лучший вратарь в мире, а Гризманн — один из наших капитанов»

Матч ТВ02:12

Диего Симеоне: «Облак — лучший вратарь в мире, а Гризманн — один из наших капитанов»

Sportbox.RU02:12

Симеоне назвал лучшего вратаря в мире на данный момент

Sport.ru02:44

Симеоне: «Облак - лучший вратарь мира»

Soccer.ruвчера в 17:26

Симеоне: «Ничто не заставляет меня думать об уходе Гризманна»

Евро-футбол.рувчера в 16:36
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Единоборства

Порье вызвал Нурмагомедова на бой

Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини

Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено вчера в 20:19
Важное за сутки

Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Троицке семилетний мальчик скончался от ожогов 70% тела

Ребенок получил ожоги 70% тела и ожог дыхательных путей, играя с друзьями на свалке.
Обновлено вчера в 08:37
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Футбол

Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»

Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие

Российские корабли потеснили НАТО в Черном море

Учения НАТО "Морской щит – 2019" в Черном море стали для России хорошим подспорьем. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено вчера в 03:19
Экономика

Германию назвали «проблемным ребенком» Европы

Издание отмечает, что на протяжении десятка лет Германия в Европе была «примерным ребенком» с точки зрения экономики, но теперь становится «проблемным ребенком».
Обновлено в 01:23
Гаджеты

6 смартфонов Huawei и Honor получили обновление EMUI 9.0

Правда, чтобы получить EMUI 9.0, придется установить фирменное приложение HiCare и в нем найти пункт меню OS Upgrade Early Adopters — пока именно таким образом устанавливается прошивка.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

Американский фермер стал жертвой нападения казуара

Обновлено в 02:31
Экономика

Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила с 1 тыс. до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода.
Обновлено вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Религия

Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье

Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
Обновлено вчера в 18:10
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено 12 апреля в 12:34
Шоу-бизнес

Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

Ксения считает, что поступила совершенно правильно, устроившись много лет назад на работу в «Дом-2».
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Армия и оружие

Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии

SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.
Обновлено 12 апреля в 22:00
Политика

В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси

Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Политика

Соратники Зеленского запустили флешмоб в ответ на слоган Порошенко

Кошевой, сыгравший в популярном на Украине сериале «Слуга народа» роль министра иностранных дел и соратника Василия Голобородько в исполнении Зеленского, опубликовал в своем Facebook фрагмент видео, автор которого снял билборд с агитацией Петра Порошенко и слоганом «Думай!» на фоне разрушенной дороги с выбоинами.
Обновлено вчера в 14:07
Космос

Это лето будет самым жарким

Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:38
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Ян Облак
Словенский футболист
Словенский футболист, вратарь клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Словении.
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