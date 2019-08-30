Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia. Ожидается, что 24-летний аргентинец прибудет в Геную для оформления перехода.

Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»

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