Футбол

Симеоне могут наказать за жест в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионовЧемпионат 03:45

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на матчи Лиги чемпионов из-за непристойного жеста, показанного им во время празднования гола в ворота туринского «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала турнира (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.
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