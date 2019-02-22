Футбол

Симеоне могут наказать за жест в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионовЧемпионат 03:45

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на матчи Лиги чемпионов за непристойный жест, показанный во время празднования гола в ворота туринского «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала турнира (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Симеоне извинился за нецензурный жест в матче с «Ювентусом»

Soccer.ru08:12

Симеоне грозит дисквалификация на ответку с «Ювентусом» из-за жеста в первой игре

Eurosport.ruвчера в 10:28

Симеоне могут наказать за непристойный жест в игре с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс03:24

Симеоне могут дисквалифицировать за непристойный жест в игре с «Ювентусом»

Sports.ru03:11

УЕФА может дисквалифицировать Симеоне за неприличный жест в матче с «Ювентусом»

Советский спортвчера в 11:34

Симеоне может быть дисквалифицирован за неприличный жест в матче ЛЧ

РИА Новостивчера в 10:49

Симеоне могут наказать за жест в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Чемпионат03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия

В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

Обновлено в 06:07
Политика

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Обновлено в 07:19
Политика

Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца»

Обновлено в 08:12
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика

Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с тем, что они забыли про День защитника Отечества.
Обновлено в 07:25
Спорт

Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 08:09
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на ЧМ

Обновлено в 08:08
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
Обновлено в 08:15
Политика

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Политика

Порошенко пообещал скоростной интернет в каждом селе Украины

В ближайшие пять лет в каждом селе Украины появится скоростной интернет.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Спорт

Демченко завоевала серебро на этапе Кубка мира в Сочи

Обновлено в 08:17
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Экстрадированный в США российский программист признал вину

Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе в причастности к распространению банковского трояна, признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Появились кадры аварии с кортежем президента Молдавии

Видеозапись ДТП, в которое попал один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона, появилась в субботу в интернете.
Обновлено в 06:54
Политика

В Москве стартовало шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля

В столице стартовало шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского флота, в котором приняло участие около 4000 человек, - сообщил в эфире корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 04:20
Транспорт

Строительство линии метро до Троицка планируют завершить к 2023 году

Обновлено в 07:13
Политика

МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт

Украинский ветеран Михаил Ливке в День защитника Отечества получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 06:30
Происшествия

89 человек скончались от отравления алкоголем в Индии

Обновлено в 06:42
Армия и оружие

В России может появиться наземный «Калибр-М»

Крылатую ракету "Калибр-М", которую создают для ВМФ России, могут разработать в варианте сухопутного базирования, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.
Обновлено в 06:17
Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Происшествия

На Украине подросток на камеру изнасиловал шестиклассника

В одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал ученика шестого класса, при этом сняв развратные действия на видеокамеру.
Обновлено в 04:33
Культура

Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Происшествия

ФСБ задержала в Хабаровске студента, готовившего стрельбу в школе

ФСБ задержала в Хабаровске 18-летнего мужчину по подозрению в подготовке стрельбы в школе № 30, где работает его мать, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:58
Происшествия

СМИ сообщили о психиатрической экспертизе для похитителя Куинджи

Следствие направило на психолого-психиатрическую экспертизу Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
ещё по теме
Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное