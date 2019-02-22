Симеоне могут наказать за жест в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионовЧемпионат 03:45

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на матчи Лиги чемпионов за непристойный жест, показанный во время празднования гола в ворота туринского «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала турнира (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Симеоне могут наказать за жест в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

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