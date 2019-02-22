Футбол
Симеоне могут наказать за непристойный жест в игре с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 03:24
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
|8′
Томас Парти
|45′+3′
|55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
|58′
Томас Парти
Тома Лемар
|61′
Коке
Анхель Корреа
|67′
|72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
|78′
|80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
|83′
|84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
|89′
|39%
|Владение мячом
|61%
|73%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
20
Хуанфран
24
Хименес
2
Годин
3
Луис
8
Сауль
14
Эрнандес
11
Лемар
10
Корреа
22
Мората
7
Гризманн
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
23
Джан
20
Канселу
33
Бернардески
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на матчи Лиги чемпионов из-за непристойного жеста, показанного им в игре 1/8 финала с "Ювентусом" (2:0). Во время празднования гола аргентинец спровоцировал болельщиков "Ювентуса", повернувшись в их сторону и показав руками в область паха.
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Симеоне грозит дисквалификация на ответку с «Ювентусом» из-за жеста в первой игре
Eurosport.ruвчера в 10:28
УЕФА может дисквалифицировать Симеоне за неприличный жест в матче с «Ювентусом»
Советский спортвчера в 11:34
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