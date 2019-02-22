Футбол

Симеоне могут наказать за непристойный жест в игре с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 03:24

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на матчи Лиги чемпионов из-за непристойного жеста, показанного им в игре 1/8 финала с "Ювентусом" (2:0). Во время празднования гола аргентинец спровоцировал болельщиков "Ювентуса", повернувшись в их сторону и показав руками в область паха.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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