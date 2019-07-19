Футбол
Симеоне хотел бы потренировать МессиНева Спорт 05:01
Аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне встал на защиту лидера сборной Аргентины и «Барселона» Лионеля Месси. Симеоне заявли, что в будущем хотел бы поработать с этим футболистом. По его словам, Месси — лучши футболист в мире — почему бы, говорит Симоне, не потренировать его.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жезус: «Я расстроен словами Месси. Считаю его умным парнем и лучшим в мире игроком»
Sport24.ruвчера в 15:37
Диего Симеоне: «Месси - лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его»
Спорт-Экспрессвчера в 22:31
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика
Член Мосгоризбиркома ответил на ультиматум Навального
Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не воззванием с трибун, заявил «Интерфаксу» член городского избиркома Дмитрий Реут в связи с ультиматумом основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального с требованием за неделю зарегистрировать оппозиционеров кандидатами.
Обновлено в 11:47
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню
Сестра Ольги Бузовой записала на студии свою дебютную песню Стоит отметить, что сестра Ольги Бузовой всегда старалась не отставать от телезвезды.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь Монику
Певица Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения свою младшую дочь Монику. Вчера, 19 июля, девочке исполнилось уже восемь лет.
Обновлено в 07:47
Политика
МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер
Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:18
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Музыка
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено в 08:56
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Наука
Ученые: разбитое сердце может спровоцировать развитие рака
Исследование, которое провели швейцарские ученые, показало, что между развитием рака и состоянием, называемым «синдромом разбитого сердца», есть определённая связь.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:33
Общество
В Иркутской области 99% пострадавших от паводка получили компенсации
99 процентов пострадавших от подтоплений во время паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты, люди постепенно возвращаются к обычной жизни.
Обновлено в 09:48
Общество
В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж
Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Japan Times.
Обновлено в 11:13
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено в 08:05
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Экономика
РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
Обновлено в 11:58
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.
Обновлено в 06:31
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17