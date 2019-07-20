Футбол
Симеоне хотел бы потренировать МессиНева Спорт 05:01
Аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне встал на защиту лидера сборной Аргентины и «Барселона» Лионеля Месси. Симеоне заявли, что в будущем хотел бы поработать с этим футболистом. По его словам, Месси — лучши футболист в мире — почему бы, говорит Симоне, не потренировать его.
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Диего Симеоне: «Месси - лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его»
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