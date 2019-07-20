Футбол

Симеоне хотел бы потренировать МессиНева Спорт 05:01

Аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне встал на защиту лидера сборной Аргентины и «Барселона» Лионеля Месси. Симеоне заявли, что в будущем хотел бы поработать с этим футболистом. По его словам, Месси — лучши футболист в мире — почему бы, говорит Симоне, не потренировать его.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Диего Симеоне изъявил желание стать тренером Месси

Sport.ru02:58

Диего Симеоне: «Месси - лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его»

Спорт-Экспрессвчера в 22:31

Симеоне: почему бы мне не потренировать Месси, он действовал как лидер

Чемпионатвчера в 23:41

Симеоне хочет стать тренером Месси

Матч ТВвчера в 23:07

Симеоне хочет стать тренером Месси

Sportbox.RUвчера в 23:07

Симеоне изъявил желание поработать с Месси

Советский спорт02:12

Жезус: «Я расстроен словами Месси. Считаю его умным парнем и лучшим в мире игроком»

Sport24.ruвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома

14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки

В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Обновлено в 05:23
Единоборства

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

Обновлено в 02:36
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

В Петербурге грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом

На Софийской улице Санкт-Петербурга грузовик с прицепом, нагруженным металлоломом, после проезда на запрещающий сигнал столкнулся с автобусом.
Обновлено вчера в 19:17
Кино

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 00:54
Происшествия

Неизвестные проломили мужчине череп в Москве

В центре Москвы неизвестные проломили череп мужчине. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 01:55
Авто

Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage

Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Лукашенко подписал закон об амнистии

Белорусский лидер подписал закон, принятый и одобреный ранее обеими палатами парламента, согласно которому от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.
Обновлено в 03:36
Здоровье

В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики

«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение

Обновлено в 02:28
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Под Волгоградом подросток на машине отца сбил четырехлетнего ребенка

Четырехлетний мальчик госпитализирован после наезда на него подростка на самовольно взятой у отца машине в Волгоградской области, сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 02:35
Космос

SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля

Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении

Правительство РФ в четверг одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака

Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Культура

Дом-музей Волошина в Коктебеле отметит свое 35-летие

В Коктебеле 1 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные 35-летию со дня официального открытия дома-музея Максимилиана Волошина.
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия

Актрису Инну Чурикову в тяжелом состоянии перевели в реанимацию

По данным портала, артистка, которая случайно упала со сцены во время выступления, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 01:50
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное