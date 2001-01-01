Футбол

Симеоне хочет стать тренером МессиМатч ТВ вчера в 23:07

Каждый может думать, что хочет. Я видел, что Месси действовал как лидер. Никогда не видел, чтобы Агуэро столько много работал.
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Диего Симеоне: «Месси - лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его»

Спорт-Экспрессвчера в 22:31

Симеоне хочет стать тренером Месси

Матч ТВвчера в 23:07

Симеоне хочет стать тренером Месси

Sportbox.RUвчера в 23:07

Симеоне: почему бы мне не потренировать Месси, он действовал как лидер

Чемпионатвчера в 23:41
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.
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Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

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Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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