Футбол

«У „Атлетико“ есть яйца. Много яиц». Генитальный жест СимеонеСпорт-Экспресс 09:00

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
"Атлетико" – "Ювентус" – 2:0 Аргентинец очень эмоционально отпраздновал гол в ворота "Ювентуса". Атлетико – Ювентус Момент для истории Футбол – игра страстная и нервная, поэтому все тренеры празднуют забитые мячи своей команды по-разному.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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