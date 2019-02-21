Футбол
Симеоне извинился за провокационный жест в игре с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 01:47
Диего Коста
|8′
Томас Парти
|45′+3′
|55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
|58′
Томас Парти
Тома Лемар
|61′
Коке
Анхель Корреа
|67′
|72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
|78′
|80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
|83′
|84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
|89′
|39%
|Владение мячом
|61%
|73%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|8
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
20
Хуанфран
24
Хименес
2
Годин
3
Луис
8
Сауль
14
Эрнандес
11
Лемар
10
Корреа
22
Мората
7
Гризманн
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
30
Бентанкур
23
Джан
20
Канселу
33
Бернардески
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне принес извинения за провокационный жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:0). Во время первого гола Хосе Марии Хименеса Симеоне совершил характерные движения в районе паха.
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