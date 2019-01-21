Симеоне договорился о продлении контракта с «Атлетико»Евро-футбол.ру 09:43

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне договорился о продлении контракта с мадридским клубом. По информации Diario AS, новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Симеоне договорился о продлении контракта с «Атлетико»

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