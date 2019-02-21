Симеоне: «В Турине „Атлетико“ будет несладко, придется много терпеть»Sport24.ru 17:53

Знали, что необходимо использовать все свои моменты, и в итоге добились очень ценного результата. Понимаем, что в Турине будет несладко, не сомневаюсь, что нам придется много терпеть.

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