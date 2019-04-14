Футбол

Симеоне: «Ничто не заставляет меня думать об уходе Гризманна»Евро-футбол.ру вчера в 16:36

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий относительно возможного ухода нападающего Антуана Гризманна. Слухи то и дело связывают Гризманна с другими клубами, в частности с "Барселоной".
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Диего Симеоне: «Облак – лучший вратарь в мире»

Спорт-Экспресс07:41

Диего Симеоне: «Облак – лучший вратарь в мире»

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Симеоне: Облак — лучший голкипер в мире

Чемпионат02:25

Диего Симеоне: «Облак — лучший вратарь в мире, а Гризманн — один из наших капитанов»

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Симеоне: «Облак — лучший вратарь мира»

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Симеоне назвал лучшего вратаря в мире на данный момент

Sport.ru02:44

Симеоне: «Облак - лучший вратарь мира»

Soccer.ruвчера в 17:26
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

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Обновлено вчера в 23:57
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
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Автоспорт

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Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» назвали поджог

Пожар в национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе мог быть поджог, сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова.
Обновлено в 02:52
Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Милонов заявил об избиении на штрафстоянке

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию Петербурга с заявлением об избиении.
Обновлено в 04:41
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты

Рассекречен новый смартфон Samsung с большим экраном и емкой батареей

Обновлено в 07:41
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
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Космос

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Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Обновлено в 06:46
Политика

Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Отмечается, что визит в Дамаск проходит в рамках миссии спецпосланника генсека ООН по поиску политического решения для урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 05:49
Политика

В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко

Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Авто

Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей

Обновлено в 05:06
Происшествия

На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Политика

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка

Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Видео израильского удара по Сирии попало в сеть

Обновлено вчера в 14:25
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика

США и Бразилия призвали Россию отказаться от поддержки Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео совместно с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Россию, Китай и Кубу отказаться от поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 04:16
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Политика

Борисов: космическая программа США зависит от РД-180

Обновлено в 07:00
Политика

Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах

Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
Обновлено 12 апреля в 12:39
Единоборства

Травма Ломаченко оказалась несерьёзной

Обновлено в 05:43
Гаджеты

«Очередная фейк-распродажа?» Клиента интернет-магазин МТС «кинули», отказав в скидке - сеть

Листая страницы социальных сетей, молодой человек увидел, что на сайте МТС проходит распродажа прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 9 128 GB по хорошей цене в 39 990.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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