Футбол
Симеоне: «Ничто не заставляет меня думать об уходе Гризманна»Евро-футбол.ру вчера в 16:36
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий относительно возможного ухода нападающего Антуана Гризманна. Слухи то и дело связывают Гризманна с другими клубами, в частности с "Барселоной".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:50, Ашберн
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Происшествия
Милонов заявил о нападении на спецстоянке в Петербурге
Обновлено в 05:11
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак
В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин с уважением относится к Филиппу Киркорову
Максим Галкин сообщил, что с уважением относится к Филиппу Киркорову, считая его частью своей семьи.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Тюмени ликвидировали боевиков, готовивших теракт
Отмечается, что в ходе спецоперации никто из представителей силовых структур и мирных жителей не пострадал Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени силовики уничтожили двух членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовивших теракт, передает РИА Новости.
Обновлено 12 апреля в 17:09
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Порошенко поставил Зеленскому ультиматум по дебатам
Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев в комментарии "5 каналу" заявил, что действующий глава государства готов придти на стадион "Олимпийский" для участия в дебатах со своим соперником актером Владимиром Зеленским и 14 и 19 апреля.
Обновлено в 05:28
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за грозы
На Крымском полуострове ожидается ухудшение погоды. В связи с дождями, грозой и градом объявлено экстренное предупреждение.
Обновлено 11 апреля в 07:51
Общество
Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники
В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Политика
Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Авто
Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 04:27
Общество
Стали известны доходы супругов Когогиных за 2018 год
Обновлено вчера в 06:03
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Интернет
Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами
Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.
Обновлено в 04:07
Общество
Британию обвинили в финансировании казней и пыток за рубежом
Налогоплательщики Британии финансируют пытки и казни за рубежом, так как правительство страны тайно финансирует суды государств, где сотни человек приговариваются к смертной казни, а показания выбивают физическим насилием, пишет The Daily Telegraph.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:53
Происшествия
МЧС рекомендовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
В МЧС отметили, что чаще всего причиной пожара на кухне становится воспламенившийся жир, который можно потушить с помощью обычного стирального порошка или земли из горшков с цветами.
Обновлено вчера в 22:06
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии
В Норвегии российский автобус съехал с дороги в коммуне Ботсфьорд из-за сильного ветра. Об этом сообщает Radio Nord Norge.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе
Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25