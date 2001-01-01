Футбол

Симеоне: «Ничто не заставляет меня думать об уходе Гризманна»Евро-футбол.ру вчера в 16:36

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий относительно возможного ухода нападающего Антуана Гризманна. Слухи то и дело связывают Гризманна с другими клубами, в частности с "Барселоной".
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Симеоне: Облак — лучший голкипер в мире

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Диего Симеоне: «Облак — лучший вратарь в мире, а Гризманн — один из наших капитанов»

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Симеоне: «Облак - лучший вратарь мира»

Soccer.ruвчера в 17:26

Диего Симеоне: «Облак – лучший вратарь в мире»

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Диего Симеоне: «Облак — лучший вратарь в мире, а Гризманн — один из наших капитанов»

Sportbox.RU02:12

Симеоне: «Ничто не заставляет меня думать об уходе Гризманна»

Евро-футбол.рувчера в 16:36
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Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Происшествия

Милонов заявил о нападении на спецстоянке в Петербурге

Обновлено в 05:11
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак

В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин с уважением относится к Филиппу Киркорову

Максим Галкин сообщил, что с уважением относится к Филиппу Киркорову, считая его частью своей семьи.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Тюмени ликвидировали боевиков, готовивших теракт

Отмечается, что в ходе спецоперации никто из представителей силовых структур и мирных жителей не пострадал Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени силовики уничтожили двух членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовивших теракт, передает РИА Новости.
Обновлено 12 апреля в 17:09
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Порошенко поставил Зеленскому ультиматум по дебатам

Представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев в комментарии "5 каналу" заявил, что действующий глава государства готов придти на стадион "Олимпийский" для участия в дебатах со своим соперником актером Владимиром Зеленским и 14 и 19 апреля.
Обновлено в 05:28
Общество

Экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за грозы

На Крымском полуострове ожидается ухудшение погоды. В связи с дождями, грозой и градом объявлено экстренное предупреждение.
Обновлено 11 апреля в 07:51
Общество

Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники

В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Политика

Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 04:27
Общество

Стали известны доходы супругов Когогиных за 2018 год

Обновлено вчера в 06:03
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Интернет

Microsoft сообщила о взломе почтового сервиса Outlook хакерами

Хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов, об этом сообщила американская компания Microsoft.
Обновлено в 04:07
Общество

Британию обвинили в финансировании казней и пыток за рубежом

Налогоплательщики Британии финансируют пытки и казни за рубежом, так как правительство страны тайно финансирует суды государств, где сотни человек приговариваются к смертной казни, а показания выбивают физическим насилием, пишет The Daily Telegraph.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:53
Происшествия

МЧС рекомендовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

В МЧС отметили, что чаще всего причиной пожара на кухне становится воспламенившийся жир, который можно потушить с помощью обычного стирального порошка или земли из горшков с цветами.
Обновлено вчера в 22:06
Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

В Норвегии российский автобус съехал с дороги в коммуне Ботсфьорд из-за сильного ветра. Об этом сообщает Radio Nord Norge.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Бывшая любовница популярного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в ночном клубе Ханты-Мансийска.
Обновлено в 03:05
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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