Футбол
Наставник «Атлетико» назвал лучшего голкипера в миреГазета.Ru 07:16
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, кого считает лучшим голкипером в мире, передает "Советский спорт". Специалист заявил, что именно Ян Облак, который играет в мадридской команде, может смело носить звание лучшего в мире.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
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