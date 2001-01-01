Симеоне: «Ничто не заставляет меня думать об уходе Гризманна»Евро-футбол.ру вчера в 16:36

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий относительно возможного ухода нападающего Антуана Гризманна. Слухи то и дело связывают Гризманна с другими клубами, в частности с "Барселоной".

Симеоне: «Ничто не заставляет меня думать об уходе Гризманна»

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