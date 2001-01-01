Футбол

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»Евро-футбол.ру 16:02

Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
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Диего Симеоне: Не представляю «Атлетико» без Гризманна

Советский спорт16:06

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Евро-футбол.ру16:02

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Спорт-Экспресс15:48

Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Sport.ru18:13

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ в следующем сезоне без Гризманна»

Sports.ru14:18
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Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Политика

Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

Обновлено в 07:19
Общество

Гороскоп на 29 марта: День будет удачен для разного рода переговоров

ТЕЛЕЦ Вы стоите на пороге новой жизни, но ваши чувства могут удерживать вас от последнего шага.
Обновлено вчера в 18:00
Финансы

ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Обновлено в 09:10
Происшествия

Начальника ГИБДД Москвы наказали после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 10:04
Политика

Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле

Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Общество

В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским

Обновлено в 06:49
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Задача: отодвинуть старость!

Опубликованы результаты исследования, которые позволили оценить, в каком возрасте наступает старость у жителей 195 стран мира.
Обновлено в 18:05
Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Обновлено в 17:01
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика

Президенты США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне

Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.
Обновлено в 02:16
Политика

Эксперт назвал «вендеттой» подготовку санкций США по делу Скрипалей

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 12:39
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Технологии

Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:07 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Политика

На Украине оценили масштаб потерь от торговых ограничений с Россией

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.
Обновлено в 18:00
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:09
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 15:25
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:38
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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