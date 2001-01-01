Футбол

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»Евро-футбол.ру 16:02

Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
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Диего Симеоне: Не представляю «Атлетико» без Гризманна

Советский спорт16:06

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Евро-футбол.ру16:02

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Спорт-Экспресс15:48

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ в следующем сезоне без Гризманна»

Sports.ru14:18
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Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Обновлено в 13:04
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Политика

Последний день агитации: кандидаты в президенты Украины торопятся раздать избирателям деньги

На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму.
Обновлено в 14:44
Хоккей

Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Политика

Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:09
Политика

США подготовили новые санкции против России по делу Скрипалей

Новый пакет санкций ожидает одобрения Белого дома, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Спорт

Стал известен бюджет Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.
Обновлено в 04:19
Космос

США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи

Обновлено в 03:37
Автоспорт

Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех

Обновлено в 14:10
Музыка

В Тамбове дали старт фестивалю Рахманинова

На открытии 38-го Международного музыкального фестиваля имени Рахманинова в Тамбове высутипилиНа сцене Тамбовтеатра выступил государственный симфонический оркестр республики Татарстан и народный артист России Николай Луганский.
Обновлено в 14:33
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Политика

Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

Обновлено в 07:19
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы близ станции МЦК в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе близ станции Московского центрального кольца (МЦК) около торгово-развлекательного центра "Гагаринский", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 09:17
Общество

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Авто

Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы

Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика

Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit

Европейский союз созывает экстренный саммит после того, как парламент Великобритании в очередной раз отклонил план по выходу страны из объединения.
Обновлено в 11:55
Общество

Филиал Архива РАН в Петербурге приостановил свою работу

Филиал Архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге приостановил свою работу, сообщили ТАСС в приемной архива в пятницу.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой

На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
Обновлено в 13:39
Экономика

«Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири

Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Спорт

Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы

Обновлено в 11:03
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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