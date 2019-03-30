Футбол
Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»Евро-футбол.ру вчера в 16:02
Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
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Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»
Спорт-Экспрессвчера в 15:48
Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ в следующем сезоне без Гризманна»
Sports.ruвчера в 14:18
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
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