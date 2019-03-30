Футбол

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»Евро-футбол.ру вчера в 16:02

Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
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Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне. Он наш лидер»

Sport24.ru02:38

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Спорт-Экспрессвчера в 15:48

Диего Симеоне: Не представляю «Атлетико» без Гризманна

Советский спортвчера в 16:06

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Евро-футбол.рувчера в 16:02

Симеоне: не могу представить «Атлетико» без Гризманна в следующем сезоне

Чемпионат02:23

Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Sport.ruвчера в 18:13

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ в следующем сезоне без Гризманна»

Sports.ruвчера в 14:18
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Технологии

«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Озвучена предварительная причина крушения Boeing 737 Max

Причиной катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 Max 8 могла стать ошибка в системе MCAS (система улучшения характеристик маневренности).
Обновлено вчера в 07:58
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

«СКА-Хабаровск» переиграл «Авангард» в ФНЛ

Обновлено в 03:46
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено вчера в 12:12
Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Бывшая жена Алексея Панина не дает согласие на выезд дочери из страны

Обновлено вчера в 16:30
Общество

Дизайнер рассказал о скандале вокруг показа New Fashion Week

Детский модный показ New Fashion Week состоялся не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров.
Обновлено в 02:48
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Музыка

Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов

В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 02:07
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено вчера в 10:05
Музыка

«ЛСП» привезли из Анголы «Золотого мальчика» с чемоданом конфет

Группа "ЛСП" выпустила в свет видеоклип на песню "Золотой мальчик".
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий

Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Авто

Lexus анонсировал премиальный минивэн

Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Гаджеты

Microsoft возобновила работу над сгибающимся смартфоном Surface Phone

Складное устройство Microsoft, которое различные источники называли Project Andromeda и Surface Phone, находится в разработке довольно давно.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката

Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено 28 марта в 23:00
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Космос

В России создают космическую стиральную машину

Обновлено вчера в 13:56
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

36-летняя Анна Седокова подтвердила роман с 24-летним хоккеистом

Осенью 2018 года появились слухи, что у трижды разведенной Анны Седоковой роман с 24-летним хоккеистом — игроком московского хоккейного клуба «Динамо» Андреем Мироновым.
Обновлено в 00:27
Гаджеты

20 гаджетов за 55 минут: Xiaomi готовит крупный анонс новых продуктов

В анонсе сказано, что меньше, чем за час компания намерена представить 20 гаджетов.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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