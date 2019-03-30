Футбол

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»Евро-футбол.ру вчера в 16:02

Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
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Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне. Он наш лидер»

Sport24.ru02:38

Симеоне: не могу представить «Атлетико» без Гризманна в следующем сезоне

Чемпионат02:23

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Евро-футбол.рувчера в 16:02

Диего Симеоне: Не представляю «Атлетико» без Гризманна

Советский спортвчера в 16:06

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Спорт-Экспрессвчера в 15:48

Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Sport.ruвчера в 18:13

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ в следующем сезоне без Гризманна»

Sports.ruвчера в 14:18
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Армия и оружие

Ил-112В успешно совершил первый полет

Обновлено в 06:35
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета для космонавтов

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Разработчик раскрыл ноу-хау новейшего АК-12

Ак-12 - автомат, производства концерна «Калашников», который уже поступает на вооружение российской армии и заменит АК-74М.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Единоборства

Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239

Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
Обновлено в 02:08
Политика

На Украине перед выборами президента наступит день тишины

Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Хоккей

«Авангард» вышел вперед в серии с «Салаватом Юлаевым»

Обновлено вчера в 22:54
Единоборства

Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Экономика

В России могут изменить правила зачисления зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет мамой в третий раз

О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука

Обновлено в 06:13
Футбол

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧР

Обновлено в 06:16
Происшествия

Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове

Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Спорт

Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Происшествия

Суд в Забайкалье приговорил 12 экс-сотрудников ГИБДД за взятки

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества

При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Вместе со звездной парой, у которой было запланировано несколько выступлений в разных городах, в командировку поехал пятилетний Роберт, сын шоумена и гимнастки.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте

Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте.
Обновлено в 05:22
Экономика

Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Единоборства

Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Буланова прокомментировала слухи о судебном иске против Радимова

Обновлено в 02:29
Футбол

Енисей — Рубин 1:1

Обновлено в 05:02
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Здоровье

В Приамурье семеро онкобольных детей излечились от гепатита

У семерых онкобольных детей из Приамурья, заразившихся гепатитом С, произошла спонтанная элиминация вируса.
Обновлено в 02:00
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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