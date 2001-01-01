Футбол

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»Евро-футбол.ру 16:02

Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
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Симеоне: «Не могу представить следующий сезон без Гризманна»

Soccer.ru21:19

Диего Симеоне: Не представляю «Атлетико» без Гризманна

Советский спорт16:06

Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Евро-футбол.ру16:02

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Спорт-Экспресс15:48

Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

Sport.ru18:13

Диего Симеоне: «Не могу представить „Атлетико“ в следующем сезоне без Гризманна»

Sports.ru14:18
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Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Обновлено в 06:17
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Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые

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Умер журналист Максим Ковальский

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Специалисты по 3D-моделированию представили первую в истории трехмерную карту дворца Потала в Лхасе — резиденции духовных лидеров тибетских буддистов.
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Происшествия

Водитель троллейбуса скончался после драки с пассажиром в Казани

"По предварительным данным, между пассажиром и водителем троллейбуса произошёл конфликт, в результате чего последний скончался",- приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
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Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено в 17:19
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В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas

Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
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Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
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Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
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«Холодная война» и «Лето» вошли в шорт-лист кинопремии «Золотая арка»

В 2019 году "Золотая арка" получила поддержку Фонда президентских грантов как социально значимый проект.
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На Украине опубликовали итоговый предвыборный рейтинг

Социологи показали итоговый вариант рейтинга кандидатов перед президентскими выборами на Украине.
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Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

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Политика

Трамп утвердил строительство нефтепровода Keystone XL новым указом

Президент США Дональд Трамп утвердил право компании TransCanada на строительство и техническое обслуживание нефтепровода Keystone XL, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте Белого дома.
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Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
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Авто

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В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красный флаг»).
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Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель

Мировые цены на нефть поднялись в последнюю сессию на неделе, однако «мировой эталон» Brent не превысил $69 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.
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Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов

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Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.
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СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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