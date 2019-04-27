Футбол
Симеоне: «Не считаю второе место „Атлетико“ в Примере провалом»Бомбардир.ру 02:37
48-летний аргентинец возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. За это время команда выиграла семь трофеев, в том числе чемпионство в сезоне-2013/14. В текущем сезоне мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры.
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