Футбол

Симеоне: «Не считаю второе место „Атлетико“ в Примере провалом»Бомбардир.ру 02:37

48-летний аргентинец возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. За это время команда выиграла семь трофеев, в том числе чемпионство в сезоне-2013/14. В текущем сезоне мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры.
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Диего Симеоне: «Второе место в примере — не провал»

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Диего Симеоне: «Второе место в примере — не провал»

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Симеоне: «Не считаю второе место „Атлетико“ в Примере провалом»

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