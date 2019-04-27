Футбол

Симеоне: «Меня не расстраивает 2-е место „Атлетико“ в Ла Лиге»Sport24.ru вчера в 21:19

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не считает сезон-2018/19 в Ла Лиге провальным для его команды.
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Диего Симеоне: «Второе место в примере — не провал»

Матч ТВ01:37

Диего Симеоне: «Второе место в примере — не провал»

Sportbox.RU01:37

Симеоне: «Меня не расстраивает 2-е место „Атлетико“ в Ла Лиге»

Sport24.ruвчера в 21:19

Диего Симеоне: «Не думаю, что второе место „Атлетико“ – это провал. „Барса“ и „Реал“ – лучшие в мире»

Sports.ruвчера в 22:45

Симеоне: «Не думаю, что второе место в Примере - это провал»

Soccer.ruвчера в 15:53
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Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
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Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, в субботу освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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