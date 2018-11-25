Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сообщил, что нападающий команды Диего Коста получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (1:1). Он попросил о замене, почувствовав дискомфорт в ноге.

Симеоне: «Коста попросил о замене, почувствовав дискомфорт в ноге»

Футбол Футбол Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий

Футбол Футбол «Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу» в молодежном первенстве В матче 15-го тура молодежного первенства России «Краснодар» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:0.

Футбол Футбол Фалькао: «„Монако“ была нужна эта победа» "Монако" была нужна эта победа – мы очень долго ждали её.

Футбол Футбол Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира» Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

Футбол Футбол Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.

Футбол Футбол Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо» "Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).

Футбол Футбол Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.

Футбол Футбол Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что учит английский язык, просматривая сериалы.

Футбол Футбол Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром» Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражения от «Эйбара» (0:3) в чемпионате Испании.

Футбол Футбол Полузащитник «Уфы» избежал серьезной травмы в матче с «Оренбургом» В матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (1:0) полузащитник гостей Дмитрий Сысуев получил повреждение и был заменен на 32-й минуте.

Футбол Футбол «Крылья Советов» просмотрят еще одного игрока «Ротора» Как стало известно «Матч ТВ», хавбек «Ротора» Денис Якуба отправится в расположение «Крыльев Советов» вслед за партнером по команде защитником Максимом Карповым, который уже находится в расположение самарцев.

Футбол Футбол Игрок «Арсенала» Ткачев рассказал, почему его называют русским Халком Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев объяснил, почему его начали сравнивать в РПЛ с бывшим нападающим «Зенита» бразильцем Халком.