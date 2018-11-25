Футбол

Симеоне: «Коста попросил о замене, почувствовав дискомфорт в ноге»
Soccer.ru
00:43

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сообщил, что нападающий команды Диего Коста получил травму в матче 13-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (1:1). Он попросил о замене, почувствовав дискомфорт в ноге.
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