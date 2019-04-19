Футбол
Симеоне: «„Атлетико“ разрешил ситуацию с Диего Костой»Sport24.ru 10:06
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне утверждает, что клуб уладил конфликт с форвардом Диего Костой. Ранее стало известно, что 30-летний форвард отказался тренироваться в качестве протеста против внутреннего расследования клуба.
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