Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазуRT на русском 04:57
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
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Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
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Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
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Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации в зале Верховной рады обратился ко всем украинцам на планете и назвал национальную идею Украины.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Единоборства
Мендес назвал самого опасного соперника для Нурмагомедова
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Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
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Наука
Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов
Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Авто
Продажи Lifan X70 возобновят в России через три месяца
Обновлено в 02:42
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Футбол
Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон
Обновлено в 02:31
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Политика
В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Зеленского
Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому со вступлением в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Кино
«Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам
В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
Владимир Зеленский, вступая в должность президента Украины 20 мая, обратился к народу с первой речью на посту главы государства, передает ТАСС.
Обновлено в 05:01
Авто
В России начинается серийное производство электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Общество
До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни
"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган расслабляется в компании актрисы Агнии Кузнецовой
В качестве места встречи был выбран загородный особняк Максима Виторгана, где высадился звездный «десант», включающий в свой состав Евгения Стычкина, Викторию Исакову, Анну Меликян и Агнию Кузнецову.
Обновлено в 05:22
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Краснодар» дебютирует осенью в Лиге чемпионов
Если в последнем туре обыграют «Рубин», то обеспечат себе второе место — также впервые в истории — и осенью окажутся в основной сетке турнира, сразу в групповом этапе.
Обновлено в 04:31
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14