Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазуRT на русском 04:57

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
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Силы ПВО отразили 19 мая атаку террористов на аэродром Хмеймим

ТАСС05:20

Минобороны сообщило об атаке боевиков на базу Хмеймим 19 мая

Коммерсантъ05:13

Террористы попытались нанести ракетный удар по базе Хмеймим

РИА Новости04:53

Об атаке террористов на российскую авиабазу в Сирии сообщили в Минобороны

Газета.Ru05:07

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

RT на русском04:57

Боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня

Интерфакс04:57

Боевики в Сирии обстреляли российскую базу Хмеймим

РБК05:09
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
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Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Происшествия

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Наука

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Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Авто

Продажи Lifan X70 возобновят в России через три месяца

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Футбол

Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

Обновлено в 02:31
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
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Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Политика

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Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому со вступлением в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
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Кино

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Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса

Владимир Зеленский, вступая в должность президента Украины 20 мая, обратился к народу с первой речью на посту главы государства, передает ТАСС.
Обновлено в 05:01
Авто

В России начинается серийное производство электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
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В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

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Обновлено в 03:50
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
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Общество

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"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
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Шоу-бизнес

Максим Виторган расслабляется в компании актрисы Агнии Кузнецовой

В качестве места встречи был выбран загородный особняк Максима Виторгана, где высадился звездный «десант», включающий в свой состав Евгения Стычкина, Викторию Исакову, Анну Меликян и Агнию Кузнецову.
Обновлено в 05:22
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Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
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Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Футбол

«Краснодар» дебютирует осенью в Лиге чемпионов

Если в последнем туре обыграют «Рубин», то обеспечат себе второе место — также впервые в истории — и осенью окажутся в основной сетке турнира, сразу в групповом этапе.
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Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
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