Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазуRT на русском 04:57

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

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