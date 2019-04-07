Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над ТриполиИзвестия 08:04
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил высокопоставленный ливийский военный источник.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Политика
Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету Кличко
Президент Украины Петр Порошенко ответил боксеру Владимиру Кличко на предложение пройти допинг-тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) перед дебатами с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:15
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие
Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Хоккей
Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра
СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Футбол
Сергей Семак: «Недовольны результатом, хотели победить»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре РПЛ.
Обновлено в 14:45
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Общество
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня отмечает юбилей. Главу Совфеда поздравил Владимир Путин.
Обновлено в 04:32
Футбол
Каррера жестко отреагировал на критику Федуна
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Экономика
Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей
Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено в 09:45
Политика
Донецк: Республика празднует 5-летие со дня провозглашения
Обновлено в 12:45
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Полиция Киева арестовала ветерана «АТО», обратившегося к Зеленскому с РПГ в руках
Киевская полиция арестовала ветерана «АТО», который записал видеообращение к украинскому комику, шоумену и кандидату в президенты Украины Зеленскому с гранатометом в руках.
Обновлено в 13:30
Общество
Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля
ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
Обновлено в 15:35
Религия
Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение
Патриарх Кирилл совершит в Благовещенском соборе Московского Кремля Божественную литургию Православные верующие в воскресенье, 7 апреля, встречают один из главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.
Обновлено в 12:15
Футбол
Александр Медведев: «У „Зенита“ было больше шансов на победу»
Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд, — сказал Медведев.
Обновлено в 15:36
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
Обновлено в 13:21