Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над ТриполиИзвестия 08:04

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил высокопоставленный ливийский военный источник.
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Войска Сараджа в Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева»

РБК09:24

Силы Сараджа начали военную операцию «Вулкан гнева» против армии Хафтара

Взгляд.ру08:02

Источник: Ливийская армия начала воздушную операцию в Триполи

RT на русском08:05

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Проправительственные силы Ливии объявили о начале действий против армии Хафтара

Газета.Ru08:01

В армии Хафтара заявили, что наступление проправительственных сил в Триполи провалилось

ТАСС09:10

Стороны конфликта в Ливии начали военные воздушные операции

РИА Новости08:12
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