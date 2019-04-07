Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над ТриполиИзвестия 08:04
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил высокопоставленный ливийский военный источник.
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