Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над ТриполиИзвестия 08:04

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил высокопоставленный ливийский военный источник.
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