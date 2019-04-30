Политика
Сильвио Берлускони попал в больницуLenta.ru 05:00
Сообщается, что он попал в больницу в Милане. По информации издания, причиной госпитализации 82-летнего политика и предпринимателя стала почечная колика. В 2016 году Берлускони сделали операцию по замене сердечного клапана.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Майские праздники для москвичей начнутся с дождя
Москвичей и гостей столицы ожидает дождливая погода на первые майские выходные, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».
Обновлено в 05:57
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 09:13
Общество
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета
Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Футбол
Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину
Обновлено в 08:41
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Здоровье
Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики
Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Финансы
При сохранении умеренно позитивных настроений рубль проведет май в диапазоне 64-66 к доллару и 72-74 к евро - ГК «ФИНАМ»
При сохранении умеренно позитивных настроений на мировых финансовых и сырьевых площадках российская валюта проведет май в диапазоне 64-66 по отношению к доллару и 72-74 к евро".
Обновлено в 08:35
Интернет
«Билайн» начал активно тестировать LTE TDD
«Билайн» объявил о начале тестирования технологии LTE TDD (Time Division Duplex) в 232 населенных пунктах России.
Обновлено в 03:30
Кино
Скончался заслуженный артист Северной Осетии Дагун Омаев
Обновлено в 08:56
Политика
ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Общество
На Avito выставили мозаичное панно со строящихся станций метро
На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже мозаичного панно из смальты «Афганистан».
Обновлено в 08:23
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский и Порошенко отреагировали на официальные итоги выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского отреагировали на официальное оглашение результатов выборов.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Политика
В Белоруссии задержали бывшего начальника охраны Лукашенко
Белорусский Комитет госбезопасности (КГБ) задержал замглавы СБ страны, экс-начальника службы охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина, сообщает «Наша Нива».
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» требует от «Курганмашзавода» более 5,3 млрд рублей
АО «Рособоронэкспорт» 26 апреля 2019 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Курганмашзавод» с требованием более 5,3 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием.
Обновлено в 09:13
Политика
Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС
Председатель правительства России обозначил ряд, по его мнению, ключевых задач, стоящих сейчас перед ЕАЭС.
Обновлено в 07:18