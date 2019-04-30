Политика

Сильвио Берлускони попал в больницуLenta.ru 05:00

Сообщается, что он попал в больницу в Милане. По информации издания, причиной госпитализации 82-летнего политика и предпринимателя стала почечная колика. В 2016 году Берлускони сделали операцию по замене сердечного клапана.
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Экстренно госпитализирован Сильвио Берлускони

Газета.Ru08:30

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

РИА Новости05:35

Берлускони попал в больницу в Милане

Интерфакс05:03

СМИ: в партии Берлускони опровергли данные о срочной госпитализации экс-премьера

ТАСС06:00

Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане

РБК04:59

Сильвио Берлускони госпитализирован

RT на русском04:50

Сильвио Берлускони попал в больницу

РЕН ТВ04:49
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При сохранении умеренно позитивных настроений рубль проведет май в диапазоне 64-66 к доллару и 72-74 к евро - ГК «ФИНАМ»

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