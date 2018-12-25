Сообщается, что 32-летний испанец будет готов выйти на поле в ближайшем матче АПЛ с «Лестером». Напомним, Сильва получил травму 8 декабря в матче чемпионата Англии против "Челси" (0:2). В текущем сезоне испанский полузащитник провел на поле 20 матчей и забил восемь мячей.

Сильва вернулся к тренировкам в общей группе

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские военные ранены при атаке ВВС Израиля

Происшествия Происшествия В Ульяновске нашли четыре тела с огнестрельными ранениями Следователи уточняют, что тела с огнестрельными ранениями нашли 25 декабря в квартире дома в Заволжском районе города Ульяновска.

Политика Политика На Украине заканчивается военное положение 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

Здоровье Здоровье Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.

Происшествия Происшествия Суд лишил водительских прав тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Мировой суд в Красноярске лишил на 1,5 года водительских прав главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Экономика Экономика «Коммерсантъ» предупредил о росте цен на мобильный интернет В России с начала 2019 года могут вырасти цены на мобильный интернет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

Общество Общество «Роскачество» назвало самые вкусные мандарины Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.

Политика Политика Япония решила возобновить китобойный промысел Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.

Политика Политика Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России Инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.

Происшествия Происшествия Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Происшествия Происшествия Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

Политика Политика Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне могут бесплатно ловить рыбу на водоемах общего пользования, за исключением ряда объектов, предусмотренных законодательством, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой-информации.

Происшествия Происшествия Нетрезвый депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка

Политика Политика Володин предложил обсудить актуальность Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.

Происшествия Происшествия В московском метро у безработного мужчины украли $120 тысяч На Калужско-Рижской ветке московского метро неизвестный злоумышленник украл из рюкзака безработного мужчины $120 тыс. (около 8 млн рублей), об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Происшествия Происшествия В США самолет упал на жилые дома Легкомоторный самолет рухнул в жилом квартале американского города Су-Фолс (Южная Дакота), погиб один человек.

Политика Политика Северная и Южная Корея провели церемонию соединения железных дорог Символическая церемония открытия совместного проекта Южной Кореи и КНДР по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог прошла на северокорейской железнодорожной станции Пханмун, передает «Ренхап».

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Общество Общество Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет граждан предпенсионного возраста правом претендовать на обязательную долю в наследстве.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.

Происшествия Происшествия В Тольятти найдена убитой 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию Тело 16-летней пловчихи Сафии А. было найдено на пустыре на улице Юбилейной в Тольятти. Об этом сообщает телеканала НТВ.

Общество Общество «Росконтроль» сообщил о результатах предновогоднего теста красной икры Эксперты «Росконтроля» в преддверии Нового года провели исследование красной (лососевой) икры.

Экономика Экономика Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Финансы Финансы Украинские школы оказались под угрозой закрытия, пишут СМИ На Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей из-за нехватки средств для зарплат педагогам, пишет Strana.ua.

Происшествия Происшествия В США скончался второй ребенок-мигрант из Гватемалы

Космос Космос Роскосмос заключил контракт на коммерческий пуск «Союза» Дочернее предприятие Роскосмоса «Главкосмос Пусковые услуги» проведёт очередной, третий по счёту, коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Хоккей Хоккей Объявлен состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира