Футбол
Силва: «Я не знаю, насколько я еще останусь в ПСЖ»Soccer.ru 03:58
Защитник ПСЖ Тиаго Силва рассказал о своих планах на будущее. Я не знаю, насколько я еще останусь в ПСЖ.
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Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто
Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль
По данным издания стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим, на сегодняшний день, автомобилем в мире.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Обновлено в 04:57
Происшествия
На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес
В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Авто
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Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Политика
На Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича
Молочный комбинат в Черниговской области выпустил сгущенку в честь жен лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:03
Политика
Google сообщил об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма
Американская компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых пользователей в России.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу
По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Экономика
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова является собственником имущества стоимостью не менее миллиарда долларов, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:54
Политика
Представителя российского МИД не пустили в Чехию
Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Общество
Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга
Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, освободив ее от обязательств перед кредиторами, говорится в определении суда.
Обновлено в 09:23
Экономика
Грязные российские деньги обрушили акции европейских банков
Сильнее всего, почти на 15%, рухнули акции Raiffeisen Bank International, после того как Hermitage Capital Management Уильяма Браудера передал австрийским прокурорам доклад о том, что банк, по утверждению фонда, помогал отмывать грязные российские деньги.
Обновлено в 10:29
Общество
Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира
Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Футбол
Евгений Турбин рассудит «Динамо» и «Спартак»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе
Европейское командование Вооруженных сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках "Европейской оборонной инициативы", заявил глава командования генерал Кертис Скапарротти.
Обновлено в 10:49
Космос
Скончался российский конструктор Арнольд Селиванов
Не стало советского и российского конструктора радиосистем для спутников и межпланетных станций Арнольда Селиванова.
Обновлено в 10:50
Транспорт
Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей
Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
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В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Политика
Еврокомиссия раскритиковала Россию за нетерпимость
Российские власти отказались признать полномочия еврокомиссии в сфере защиты прав ЛГБТ и назвали неприемлемым упоминание «незаконной аннексии Крыма и Севастополя» в докладе.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»
Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста
Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Урале
Ученые из уральского отделения РАН заявили, что очень скоро в районе может произойти сильное землетрясение.
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