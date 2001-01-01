Футбол

Силва: «Я не знаю, насколько я еще останусь в ПСЖ»Soccer.ru 03:58

Защитник ПСЖ Тиаго Силва рассказал о своих планах на будущее. Я не знаю, насколько я еще останусь в ПСЖ.
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Тияго Силва: Переход в «Милан» – самый прекрасный момент в моей карьере

Советский спорт05:51

Силва: «Я не знаю, насколько я еще останусь в ПСЖ»

Soccer.ru03:58

Тьягу Силва рассказал о самом прекрасном моменте карьеры

Sportbox.RU05:26

Тьяго Силва: переход в «Милан» — самый прекрасный момент в моей карьере

Чемпионат05:26

Тиагу Силва: «Самый прекрасный момент в моей карьере? Переезд в Милан»

Спорт-Экспресс04:54

Тьягу Силва рассказал о самом прекрасном моменте карьеры

Матч ТВ05:26
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Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Обновлено в 10:56
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

По данным издания стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим, на сегодняшний день, автомобилем в мире.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Обновлено в 04:57
Происшествия

На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес

В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Общество

В России могут появиться платные вытрезвители

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Политика

На Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры и Шухевича

Молочный комбинат в Черниговской области выпустил сгущенку в честь жен лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:03
Политика

Google сообщил об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма

Американская компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых пользователей в России.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу

По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Экономика

В России нашли пенсионерку-миллиардера

Жительница Санкт-Петербурга Валентина Дубленникова является собственником имущества стоимостью не менее миллиарда долларов, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:54
Политика

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
Общество

Суд «простил» жене организатора блокады Крыма миллиард рублей долга

Арбитражный суд Москвы завершил банкротство Эльвиры Ислямовой, освободив ее от обязательств перед кредиторами, говорится в определении суда.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Страдающая слабоумием пенсионерка потерялась и замерзла насмерть

Обновлено в 01:05
Экономика

Грязные российские деньги обрушили акции европейских банков

Сильнее всего, почти на 15%, рухнули акции Raiffeisen Bank International, после того как Hermitage Capital Management Уильяма Браудера передал австрийским прокурорам доклад о том, что банк, по утверждению фонда, помогал отмывать грязные российские деньги.
Обновлено в 10:29
Общество

Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Москве проверяют главный корпус МГУ после сообщения о минировании

Обновлено в 10:12
Хоккей

Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

«Укроборонпром» заявил о достигнутом «ракетном паритете» с врагом

Обновлено в 10:24
Футбол

Евгений Турбин рассудит «Динамо» и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе

Европейское командование Вооруженных сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках "Европейской оборонной инициативы", заявил глава командования генерал Кертис Скапарротти.
Обновлено в 10:49
Космос

Скончался российский конструктор Арнольд Селиванов

Не стало советского и российского конструктора радиосистем для спутников и межпланетных станций Арнольда Селиванова.
Обновлено в 10:50
Транспорт

Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Общество

В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей.
Обновлено в 10:00
Политика

Еврокомиссия раскритиковала Россию за нетерпимость

Российские власти отказались признать полномочия еврокомиссии в сфере защиты прав ЛГБТ и назвали неприемлемым упоминание «незаконной аннексии Крыма и Севастополя» в докладе.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»

Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста

Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Урале

Ученые из уральского отделения РАН заявили, что очень скоро в районе может произойти сильное землетрясение.
Обновлено в 04:27
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Тиаго Силва
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
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Андреа Пирло
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный полузащитник. Являлся одним из лучших полузащитников в истории футбола. Мастер исполнения штрафных ударов, навесов, дальних ударов и длинных пасов.
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