Экономика

Силуанову отдали контроль над Курганской областьюПравда УрФО 13 июня в 09:17

Среди других в списке Алтай, Карелия, Тыва (куратором назначен министр экономического развития Максим Орешкин), Чувашия, Псковская область (министр промышленности и торговли Денис Мантуров), Калмыкия (министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин), Марий Эл (министр строительства Владимир Якушев), Адыгея (министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев), Алтайский край (министр труда Максим Топилин).
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с чего всё началось

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
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Курганская область начала работать со своим куратором Силуановым

РИА Новостивчера в 07:18

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Эхо Москвывчера в 04:03

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

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«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов

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«Ведомости»: министры будут курировать десять проблемных регионов России

Коммерсантъвчера в 01:44

Министр экономразвития РФ будет присматривать за Карелией

Московский Комсомолецвчера в 04:45

Медведев согласовал назначение Силуанова куратором Курганской области

Znak.com13 июня в 09:16
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:29, Вашингтон
Общество

В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы

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Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
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Как волгоградцам избавиться от страха перед стоматологом

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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
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На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:11
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Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
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Происшествия

Чемпион мира по боксу Браун арестован за домашнее насилие

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
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Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

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Политика

Путин призвал участников СВПД сохранить сделку по Ирану

Президент России Владимир Путин призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — Китай, Великобританию, Францию и Германию — придерживаться подписанного соглашения.
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Политика

Путин и Эрдоган провели беседу «на ногах»

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели короткую беседу "на ногах". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Московской области в городском округе Солнечногорск легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Медведчук: часть людей видит в Зеленском Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Общество

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 00:32
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено вчера в 00:38
Политика

Путин уволил генералов после скандала с делом Голунова

1. Президент уволил двух генерал-майоров полиции 13 июня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.
Обновлено 13 июня в 08:06
Политика

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
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Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой

Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

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Компания Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

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Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

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В Минздраве прокомментировали скандал вокруг Малышевой

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг одного из выпусков передачи «Жить здорово» Елены Малышевой.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Сын Алибасова решил вывезти отца из России

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено 13 июня в 23:52
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