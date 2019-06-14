Силуанову отдали контроль над Курганской областьюПравда УрФО 13 июня в 09:17

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

с чего всё началось

Среди других в списке Алтай, Карелия, Тыва (куратором назначен министр экономического развития Максим Орешкин), Чувашия, Псковская область (министр промышленности и торговли Денис Мантуров), Калмыкия (министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин), Марий Эл (министр строительства Владимир Якушев), Адыгея (министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев), Алтайский край (министр труда Максим Топилин).

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