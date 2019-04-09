Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мерВзгляд.ру вчера в 05:29
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
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В этом году правда ФРС заявила, что повышения такого не будет. Тем не менее стимулирующие меры денежно-кредитной политики исчерпаны. То же самое как и бюджетные. Мы видим большие долги, накопленные государственные долги по бюджетной системе - будь то в Европе, в Америке, да и в Китае тоже.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости вчера в 05:08
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